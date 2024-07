Encerramento da ponte de Santa Clara e obras no IC2 deixam o trânsito de Coimbra caótico

O encerramento da ponte de Santa Clara e as obras que estão a decorrer junto ao tabuleiro superior da ponte do Açude no IC2, em conjunto com as condicionantes que já existiam junto à ponte e também na estação de comboios Coimbra B fizeram com que o trânsito rodoviário na cidade estivesse ontem caótico.

A mobilidade automóvel foi muito reduzida durante todo o dia, mas a partir da hora de ponta, a zona da Casa do Sal ficou completamente entupida, criando-se longas filas de espera. O trânsito esteve, durante o final da tarde, praticamente parado naquela zona da cidade.

Na aplicação Waze, todas as artérias daquela zona, como a rua da Figueira da Foz, a circular externa, a Fernão Magalhães ou a rua do Padrão estavam com a circulação automóvel a fazer-se a três quilómetros por hora, ou seja, quase parado.

De recordar que está previsto que, tanto o encerramento da ponte de Santa Clara como os condicionamentos junto à estação de comboios Coimbra, se prolonguem até ao final do mês de agosto.