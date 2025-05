Enatur vai investir seis milhões na piscina-mar

A Empresa Nacional de Turismo (Enatur), como avançou o DIÁRIO AS BEIRAS, propôs à Câmara da Figueira da Foz ficar com a concessão do complexo municipal da piscina-mar.

A novidade é que já se sabe quanto é que a Enatur vai investir no complexo turístico municipal, situado na avenida 25 de Abril, na marginal oceânica. O período da concessão é de 40 anos.

