diario as beiras
CIM Região de Coimbra

Empresas da Lousã mostram-se solidárias com a Arcil após incêndio na serração desta IPSS

28 de setembro às 11 h44
Fogo lavrou durante a tarde de ontem nas instalações localizadas no centro da vila

São várias as empresas da Lousã e da região que têm expressado, através das redes sociais e de contactos com a instituição, a disponibilidade em apoiar a recuperação das instalações e dos equipamentos destruídos pelo fogo de ontem à tarde da serração da ARCIL Madeiras – Associação para a Recuperação de Cidadãos Inadaptados da Lousã. Ainda ontem, a instituição liderada por Nelson Tiago, reagiu com resiliência e determinação, referindo em comunicado que, “apesar da destruição total do recheio no interior do edifício, incluindo uma viatura de mercadorias, não há feridos a registar, o que muito nos tranquiliza”.

A nota publicada “agradece profundamente o empenho e a prontidão das equipas de emergência envolvidas, bem como a solidariedade demonstrada pela comunidade local”. De acordo com a direção da ARCIL, está a ser feita a avaliação dos danos e a reorganizar os serviços afetados, “garantindo que a segurança e o bem-estar dos nossos colaboradores e utentes permanecem como prioridade”.

O alerta para incêndio foi dado pelas 15H25, tendo o incêndio mobilizado 37 operacionais e 15 meios das corporações de bombeiros da Lousã, Vila Nova de Poiares, Miranda do Corvo e Serpins. O fogo ficou controlado cerca de uma hora e meia depois, seguindo-se a fase de rescaldo.

A atualização da informação será feita na edição impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

António Rosado

