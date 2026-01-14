diario as beiras
Penela

Empresário Jorge Mendes financia construção de abrigo modelar em aldeia de Penela

14 de janeiro de 2026 às 14 h02
0 comentário(s)
DR

A primeira pedra do abrigo de Ferraria de São João, no concelho de Penela (distrito de Coimbra), é colocada sábado, num investimento de 300 mil euros, suportado pelo empresário e agente de futebol Jorge Mendes.

Para o presidente da Câmara de Penela, Eduardo Santos, este é “um momento muito importante”, afirmando que o projeto demorou mais tempo do que o previsto por ser um protótipo de um abrigo comunitário.

“O objetivo era criar uma tipologia de abrigo que depois fosse possível de replicar noutras aldeias e locais. Finalmente, chegámos a uma tipologia que cumpre os objetivos e temos condições para que a obra arranque”, disse o autarca à agência Lusa.

Autoria de:

Agência Lusa

