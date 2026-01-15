diario as beiras
Penela

Empresário Jorge Mendes financia abrigo em aldeia de Penela

15 de janeiro de 2026 às 09 h52
DR

A primeira pedra do abrigo de Ferraria de São João é colocada sábado, num investimento de 300 mil euros, suportado pelo empresário e agente de futebol Jorge Mendes, mecenas que assistirá ao arranque do projeto.

Para o presidente da Câmara de Penela, Eduardo Santos, este é “um momento muito importante”, afirmando que o projeto demorou mais tempo do que o previsto por ser um protótipo de um abrigo comunitário.

“O objetivo era criar uma tipologia de abrigo que depois fosse possível de replicar noutras aldeias e locais. Finalmente, chegámos a uma tipologia que cumpre os objetivos e temos condições para que a obra arranque”, disse o autarca.

Autoria de:

redação Diário as Beiras

