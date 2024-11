Empresárias da região Centro querem provar que empreendedorismo feminino está vivo

Um grupo de empresárias da região Centro decidiu constituir uma associação para provar que o empreendedorismo feminino está vivo e que é possível criar espírito de entreajuda entre mulheres, revelou hoje a presidente, Sandra Moura.

“A constituição desta associação estava na gaveta há vários anos e decidimos avançar agora, tendo sido constituída formalmente na quinta-feira. Pretendemos impulsionar e provar que o empreendedorismo feminino está ativo, está vivo e que conseguimos entreajudarmo-nos umas às outras”, destacou a presidente da AMERC – Associação das Mulheres Empresárias da Região Centro.

Em declarações à agência Lusa, a empresária, que é também advogada, explicou que a associação conta já com mais de 40 associadas e que esperam chegar à fasquia da centena nas próximas semanas.

“Com os eventos que pretendemos promover, e a divulgação, penso que facilmente chegaremos às 100 associadas até ao final do ano”, indicou.

Na próxima semana será definido quem fará parte da direção, conselho fiscal e assembleia geral da associação, cuja apresentação pública terá lugar às 18H00 do dia 15, na Casa das Caldeiras, na cidade de Coimbra.

Segundo Sandra Moura, proprietária de duas empresas de recursos humanos, a AMERC, especificamente para mulheres empresárias da zona Centro, vai “explorar o espírito associativo de uma forma diferente”.

“As associações tradicionais, compostas por homens e mulheres, estão muito vocacionadas para uma grande disponibilidade ao nível de tempo, muitas vezes com eventos feitos à noite e com obrigatoriedade de participação. Com filhos e tarefas domésticas, foi preciso pensar um projeto associativo à medida e com uma certa liberdade associativa”, justificou.

À Lusa, a presidente da AMERC sublinhou que as sócias somente têm de pagar uma joia no valor de 10 euros e não têm comparência obrigatória.

“Teremos sessões de esclarecimento, ‘workshops’ de cada área de atividade das associadas, palestras, que podem ir da área da saúde mental à estética, passando pela contabilidade ou direito do trabalho. Será feita consultadoria, convívios, reuniões, numa média de dois eventos por mês, em que as empresárias são livres de comparecer ou não”, informou.

A primeira iniciativa da Associação das Mulheres Empresárias da Região Centro está agendada para o dia 03 de dezembro, com a associada Marisa Morgado, da M&M Flower, a partilhar como se fazem arranjos de mesa de Natal.

Este primeiro ‘workshop’ tem início às 17H30 e terá lugar nas Caves de Coimbra, em Trouxemil.

“No fundo, vamos ajudar-nos umas às outras, de forma espontânea e sem cobrarmos de ninguém, nem de uma associada. Não temos de estar sempre presentes, queremos criar uma desoneração de obrigações. Terá um caráter lúdico, mas também de caráter profissional, com troca de experiência e o sentirmos que sozinhas vamos mais rápido, mas juntas vamos mais longe”, concluiu.