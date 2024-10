Empresa que se vai instalar em Coimbra constrói três satélites para observação da Terra

Três satélites vão ser construídos pela Open Cosmos em Portugal para observação da Terra e têm lançamento previsto até 2026, anunciou hoje a empresa europeia que tem uma filial no país.

Os satélites vão ser incorporados numa constelação de satélites operada pela Open Cosmos, que tem instalações no Reino Unido, Espanha, Grécia e no Porto.

Em comunicado, a empresa refere que “irá assumir as atividades de observação da Terra em alta resolução no âmbito da agenda espacial portuguesa, integrada no PRR [Plano de Recuperação e Resiliência]”.

Os satélites portugueses vão permitir monitorizar o oceano Atlântico, a cobertura do solo, a biodiversidade e os efeitos de desastres naturais ou das alterações climáticas.

Em 2025, a empresa conta ter novas instalações em Coimbra, permitindo que Portugal possa responder “às necessidades dos mercados africano, europeu e latino-americano” no acesso a dados de satélite.