diario as beiras
Coimbra

Empresa de Coimbra investe 6 milhões de euros em unidade de cuidados continuados e paliativos

11 de novembro às 16 h42
DR

Uma empresa de Coimbra vai construir uma unidade de cuidados continuados e paliativos e desenvolvimento de tecnologias de saúde, num investimento de seis milhões de euros ME), sem IVA, segundo o concurso publicado em Diário da República.

A Beautiful Angels, sediada em Coimbra, publicou na segunda-feira o concurso público para um edifício com mais de 7.000 metros quadrados de área de construção, próximo do Hospital Geral (Covões) da Unidade Local de Saúde de Coimbra, na União de Freguesias de Santa Clara e Castelo Viegas.

De acordo com fonte da empresa, a empreitada, com financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), deverá ser lançada “o mais rápido possível”, embora o prazo para entrega de propostas termine a 06 de dezembro.

Autoria de:

Agência Lusa

