Empate (0-0) no Académica-Caldas para a Liga 3
O 4.º classificado, Académica, recebeu o líder da série B da Liga 3, Caldas, e o jogo não passou do nulo inicial.
No Estádio Cidade de Coimbra, assistiu-se a uma partida equilibrada e com escassas oportunidades de golo.
A Académica, apesar de mais iniciativa, mais posse de bola e mais remates, revelou-se incapaz de causar real perigo, pelo que o resultado final acaba por aceitar-se.
O equilíbrio evidenciou-se também na parte disciplinar, com o árbitro a ser obrigado a mostrar seis cartões amarelos aos visitantes e quatro à Académica (dois dos quais a Edson Farias, o que lhe valeu a expulsão, aos 82′).
Com este resultado, a Académica mantém o 4.º lugar – o último a dar acesso à fase de apuramento de campeão -, enquanto a liderança do Caldas fica agora ameaçada pelo Belenenses, que joga este domingo no Restelo, frente ao U. Santarém.