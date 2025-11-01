diario as beiras
Empate (0-0) no Académica-Caldas para a Liga 3

01 de novembro às 18 h21
O 4.º classificado, Académica, recebeu o líder da série B da Liga 3, Caldas, e o jogo não passou do nulo inicial.

No Estádio Cidade de Coimbra, assistiu-se a uma partida equilibrada e com escassas oportunidades de golo.

A Académica, apesar de mais iniciativa, mais posse de bola e mais remates, revelou-se incapaz de causar real perigo, pelo que o resultado final acaba por aceitar-se.

O equilíbrio evidenciou-se também na parte disciplinar, com o árbitro a ser obrigado a mostrar seis cartões amarelos aos visitantes e quatro à Académica (dois dos quais a Edson Farias, o que lhe valeu a expulsão, aos 82′).

Com este resultado, a Académica mantém o 4.º lugar – o último a dar acesso à fase de apuramento de campeão -, enquanto a liderança do Caldas fica agora ameaçada pelo Belenenses, que joga este domingo no Restelo, frente ao U. Santarém.

Paulo Marques

