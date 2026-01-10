O edifício do Jardim de Infância de Vila Pouca do Campo, em Coimbra foi alvo de vandalismo, informou hoje a União de Freguesias de Taveiro, Ameal e Arzila.

“Vidros partidos, danos no edifício e um espaço público novamente desrespeitado. Recordamos que vandalismo é crime. A situação foi já comunicada às autoridades competentes. Mesmo fechado, este edifício faz parte da nossa união das freguesias e merece respeito”, afirmou a União de Freguesias em comunicado.

Na nota, a União de Freguesias apela ainda “a todos os que possam ter informações, testemunhos ou sinais relevantes sobre o sucedido que os transmitam de forma reservada”.

“A colaboração é fundamental”, apontam.