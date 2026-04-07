Edifício da Critical Software já marca paisagem da Baixa de Coimbra

Novo edifício de cinco pisos nasce na Baixa, unindo a memória da Coimbra Editora ao futuro tecnológico. Projeto da Critical Software terá até 600 trabalhadores e abre-se também à cidade.

O novo edifício de cinco pisos da Critical Software, erguido na histórica Coimbra Editora, começa a definir uma nova silhueta na Baixa de Coimbra, cumprindo o prometido: transformar o antigo espaço “numa celebração do conhecimento e da relação do conhecimento com a tecnologia”.

A intervenção, que combina a reabilitação do emblemático edifício de 1932 com uma nova construção anexa, avança a bom ritmo desde dezembro de 2024. A previsão é que as obras estejam concluídas no final deste ano, dando lugar à nova sede da tecnológica, que atualmente opera no Parque Industrial de Taveiro.

No total, o complexo contará com cerca de 6.000 metros quadrados de área construída, divididos entre os 2.684 metros quadrados do edifício original da Coimbra Editora e os 3.360 metros quadrados do novo edifício. A capacidade instalada deverá rondar os 525 trabalhadores, podendo chegar a 600.

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