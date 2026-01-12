O antigo primeiro-ministro e presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso, vai substituir Nuno Morais Sarmento como presidente da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD), segundo um despacho assinado hoje pelo chefe do executivo.

De acordo com o despacho assinado por Luís Montenegro, a que a agência Lusa teve acesso, Durão Barroso substitui a partir de quinta-feira Nuno Morais Sarmento, que pediu a demissão da presidência da FLAD por motivos de saúde.

Com 69 anos, José Manuel Durão Barroso vai presidir tanto ao conselho de administração como ao conselho executivo da FLAD, de acordo com os dois primeiros pontos do documento assinado pelo primeiro-ministro português.

“Nos termos do disposto nos n.ºs 1 e 2 do artigo 8.º dos Estatutos da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, aprovados em anexo ao Decreto-Lei n.º 168/85, de 20 de maio, na sua redação atual, designo, como membro do conselho de administração da Fundação, José Manuel Durão Barroso, que preside”, refere o primeiro ponto do despacho.

O segundo ponto designa o antigo líder da Comissão Europeia como presidente do conselho executivo da FLAD. O despacho “produz efeitos a 15 de janeiro”.

Durão Barroso foi presidente da Comissão Europeia durante 10 anos, entre 2004 e 2014, tendo desempenhado o cargo de primeiro-ministro de Portugal entre abril de 2002 e julho de 2004.

José Manuel Durão Barroso foi nomeado em 2004, então com 57 anos, para a presidência do executivo comunitário, tornando-se o 11.º presidente da Comissão, e primeiro português a ocupar o cargo, para o qual foi reconduzido em 2009, para um novo mandato que terminou em 31 de outubro de 2014.

Professor universitário, Durão Barroso ocupou o cargo de presidente não-executivo do Banco Goldman Sachs International, depois de ter deixado a liderança do executivo comunitário. Atualmente, desempenha, entre outros, os cargos de presidente da Assembleia Geral do Conselho da Diáspora Portuguesa e Chairman do seu EurAfrican Forum.

Durão Barroso nasceu em Lisboa em 23 de março de 1956 e é tido, na forma como vê a política, como “frio, calculista, formal e racional”.

O momento decisivo para enveredar pela política ocorreu a 25 de Abril de 1974 – dia que considerou o “mais importante” da sua vida -, quando assistiu à Revolução dos Cravos em pleno Largo do Carmo, local simbólico da queda do antigo regime em Portugal.

Já estudante do curso de Direito, juntou-se ao Movimento Revolucionário do Proletariado Português (MRPP, extrema-esquerda), onde surpreendeu pelos discursos inflamados e radicais, pela invasão das instalações da Radiotelevisão Portuguesa (RTP) para explicar o que o opunha ao Partido Comunista Português (PCP) e, ainda, por alguns episódios mais ou menos violentos.

O corte com o passado ocorreu em 1977, quando o pai morreu. Mudou-se para Genebra e Washington, onde prosseguiu os estudos.

Em dezembro de 1980 tornou-se militante do Partido Popular Democrático-Partido Social-Democrata (PPD-PSD), regressando a Portugal durante os governos de Aníbal Cavaco Silva, primeiro como secretário de Estado-adjunto do ministro da Administração Interna, depois como secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação e, por fim, como ministro dos Negócios Estrangeiros.

Em 1999 assumiu a liderança do PSD. Nas eleições autárquicas de 2001, a derrota do Partido Socialista levou o primeiro-ministro António Guterres à demissão. O Presidente da República Jorge Sampaio convocou então eleições antecipadas.

A 17 de março de 2002, o PSD ganha as legislativas, tornando-se realidade a frase que um ano antes Durão Barroso proferira numa entrevista: “Sei que vou ganhar, só não sei quando”.

A vitória do PSD nas legislativas, embora sem maioria absoluta, levou Durão Barroso a negociar uma coligação governamental com o Centro Democrático Social/Partido Popular (CDS/PP) de Paulo Portas, que permitiu formar o executivo.

Após pouco mais de dois anos como primeiro-ministro, Durão Barroso – que fala fluentemente francês e inglês – é nomeado presidente da Comissão Europeia, tendo iniciado o seu primeiro mandato em novembro de 2004.

À frente da Comissão Europeia, enfrentou o “chumbo” do Tratado Constitucional (2005), que levaria à sua “substituição” pelo Tratado de Lisboa (2007), participou nas negociações de dois orçamentos plurianuais da União Europeia (2007-2013 e 2014-2020), tendo sobretudo o seu segundo mandato sido marcado pela crise económica e financeira.