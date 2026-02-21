Um total de cinco milhões de euros é quanto duas empresas de produção de plantas ornamentais de Coimbra contabilizam de prejuízos devido às cheias na margem direita do rio Mondego.

A Flora Atlantic Plants – localizada junto à unidade de secagem da Cooperativa Agrícola de Coimbra – estima os estragos em mais de três milhões, enquanto os Viveiros Alfredo Moreira da Silva – a algumas dezenas de metros da estrada EN111-1, perto da Cidreira – prevê dois milhões de euros.

“Não há nada para recuperar”, afirmou Jonas Cordes, sócio-gerente da Flora Atlentic Plants, grande exportadora de plantas ornamentais.

O responsável ainda não conseguiu aceder às instalações para avaliar todos os danos ao pormenor, mas adianta que são 7,5 hectares localizados a algumas centenas de metros do dique dos Casais que rebentou.

