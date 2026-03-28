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Nacional

Dois detidos pela alegada prática de crimes sequestro, extorsão e roubo na Covilhã

28 de março de 2026 às 13 h59
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Detenções registaram-se na sexta-feira, após a realização de várias ações de vigilância | Foto - PJ

Duas pessoas foram identificadas e detidas pela Polícia Judiciária (PJ), no concelho da Covilhã, distrito de Castelo Branco, pela alegada prática de crimes de sequestro, roubo e extorsão.

“Tudo ocorreu porque a vítima [uma mulher] forneceu quatro contas bancárias aos suspeitos, a fim de dissiparem o dinheiro proveniente da prática de crimes de tráfico de estupefacientes e burlas informáticas, ou seja, para branquearem esses montantes”, explicou a PJ, em comunicado.

Segundo esta força de investigação criminal, as detenções registaram-se na sexta-feira, após a realização de várias ações de vigilância por inspetores do Departamento de Investigação Criminal da Guarda.

Estas ações permitiram identificar dois dos supostos autores da prática de um crime de sequestro, seguido de roubo e extorsão, sobre uma mulher residente na cidade da Covilhã.

“Em dado momento, a vítima, em conivência com os suspeitos, apoderou-se de uma enorme quantia de dinheiro que não devolveu, tendo sido alvo de sequestro e posterior roubo de equipamentos eletrónicos que tinha em casa”.

 A PJ, em articulação com o Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Castelo Branco, deu cumprimento a um mandado de detenção e procedeu a uma segunda detenção em flagrante delito.

Os inspetores realizaram ainda uma busca domiciliária, onde foi recolhido acervo de prova.

 Os detidos vão ser presentes ao Tribunal do Fundão para primeiro interrogatório judicial e aplicação das respetivas medidas de coação.

 

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Autoria de:

Agência Lusa

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