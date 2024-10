51 clubes vão ser chamados a decidir a sucessão de David Soares à frente dos destinos da ADAC – Associação Distrital de Atletismo de Coimbra. Há duas listas a sufrágio: uma liderada por João Pontes, com alguns elementos de continuidade, e outra com Guilherme Martins como candidato a presidente e que propõe uma mudança de rumo. As eleições estão marcadas para o dia 9 de novembro

| Leia a notícia completa na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS