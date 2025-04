DJ LK da Escócia vai atuar na Queima das Fitas de Coimbra

O DJ LK da Escócia é a mais recente confirmação para a Queima das Fitas de Coimbra 2025. O artista vai atuar na Praça da Canção na noite de quarta-feira, dia 28 de maio.

“A confirmação do DJ LK da Escócia reflete o nosso objetivo de proporcionar noites com ritmos fortes, diversidade musical e muita animação. Acreditamos que a sua presença vai garantir uma das atuações mais dançantes e vibrantes desta Queima,” destaca a Comissão Organizadora da Queima das Fitas.

Dono de vários hits e com mais de 8 milhões de ouvintes mensais no Spotify, DJ LK da Escócia conquistou o Brasil e está a expandir o seu nome por todo o mundo. Os temas “Descer”, “Bonde das Oncinhas”, “Tubarão Te Amo” e “Pras Novinha” tornaram-se hinos das pistas, colecionando visualizações no YouTube, TikTok e presenças frequentes nas principais playlists.

“A atuação em Coimbra promete ser um set eletrizante, repleto de remixes icónicos, beats envolventes e momentos de pura adrenalina. Uma noite que vai transformar o recinto da Queima numa autêntica pista de dança ao ar livre, onde milhares de estudantes vão vibrar ao som de um dos DJs mais entusiasmantes da nova geração”, refere a comissão organizadora