Diretor de engenharia da Google recebeu honoris causa da UC

O doutoramento honoris causa que ontem se realizou na Universidade de Coimbra (UC) foi sobre a fronteira do presente e do futuro entre a Inteligência Artificial e os limites humanos do intelecto e da criatividade.

O tema foi suscitado pelo próprio homenageado, Hartmut Neven, vice-presidente da engenharia do Google e diretor do Laboratório de IA Quântica da multinacional.

Num registo meio otimista/meio apreensivo, o pai da “Lei de Neven – que demonstra a viabilidade da computação quântica – prevê que os computadores vão acelerar a execução das tarefa a uma “taxa duplamente exponencial que está quase além da compreensão humana”.

