Diogo Ribeiro garante final dos 50 metros livres nos Europeus sub-23 de natação

Os nadador conimbricense Diogo Ribeiro apurou-se hoje para a final dos 50 metros livres nos Europeus de sub-23 , que está a decorrer em Samorin, na Eslováquia. Atleta participa hoje na final.

O campeão do mundo absoluto nos 50 e 100 mariposa em Doha2024, depois da prata nos 50 em Fukuoka2023, que na quinta-feira terminou a final dos 100 metros mariposa no segundo lugar, obteve hoje o melhor tempo da sua série (22,19 segundos) nos 50 metros livres e assegurou um lugar na final, agendada para as 18H05 locais (17H05 em Lisboa).