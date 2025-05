Diogo Dores é o novo comandante do comando territorial da GNR de Coimbra

O coronel Diogo Dores, que já foi comandante do Esquadrão Presidencial na Presidência da República, foi hoje empossado comandante do comando territorial da Guarda Nacional Republicana (GNR) de Coimbra.

Diogo Dores tem 48 anos, é natural de Lisboa, e tomou posse durante a manhã de hoje, numa cerimónia presidida pelo comandante-geral da GNR, tenente-general Rui Veloso.

Numa nota de imprensa, a GNR informou que Diogo Dores tem desempenhado diversas funções ao longo da sua carreira profissional, com destaque para o facto de ter comandado o Pelotão do 2.º e 4.º Esquadrão, do Regimento de Cavalaria, ter sido oficial de Ligação da GNR junto da Federação Portuguesa de Futebol e Oficial de Segurança da Seleção Nacional, bem como assessor do comandante-geral da GNR.

Foi ainda chefe da Repartição Fiscal, Aduaneira e de Controlo Costeiro da Direção de Operações do Comando Operacional; chefe da Secção de Operações, Treino e Relações-Públicas do Comando Territorial de Castelo Branco; e diretor da Direção de Investigação Criminal (DIC) do Comando Operacional da GNR.

Mestre em Ciências Militares, na especialidade de Segurança, pela Academia Militar, Diogo Dores é ainda detentor de três pós-graduações nas áreas do Direito, da Segurança e Defesa, pelo Instituto Universitário Militar (IUM) e na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa.

Para além dos cursos de promoção estatutariamente exigidos, é igualmente titular do Curso de Estado-Maior Conjunto do IUM, do Curso de Gestão Civil de Crises, pelo Instituto da Defesa Nacional (IDN), e do Curso Internacional de Polícia Judicial, ministrado pela Guardia Civil espanhola.

Segundo a GNR de Coimbra, na sua folha de serviço “constam vários louvores e condecorações”.

O Comando Territorial de Coimbra integra, na sua zona de ação do distrito de Coimbra, um Destacamento de Intervenção, um Destacamento de Trânsito, dispondo de um Posto de Trânsito na Figueira da Foz, e ainda de quatro Destacamentos Territoriais, designadamente: Cantanhede, Coimbra, Lousã e Montemor-o-Velho, cada um deles de vários Postos Territoriais, num total de 23.