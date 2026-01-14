A Diocese de Coimbra realiza a Jornada Diocesana de Formação Teológica no sábado, no Seminário Maior de Coimbra, subordinada ao tema “A Palavra que molda o coração – raízes bíblicas da espiritualidade cristã”.

O tema da jornada diocesana alinha-se na “concretização do Plano Pastoral, focada na espiritualidade cristã enraizada na Palavra de Deus”, referiu uma nota de imprensa.

O dia vai contar com a ajuda de dois biblistas, padres Ricardo Aguiar Ribeiro e Mário José Sousa, iniciando pelas 09:30. Termina pelas 16:45 com o bispo diocesano, Virgílio Antunes.