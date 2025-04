Dillaz atua na Queima das Fitas de Coimbra no dia 30 de maio

Dillaz, uma das figuras mais emblemáticas do hip-hop nacional, é presença confirmada na Queima das Fitas de Coimbra deste ano, anunciou hoje a Comissão Organizadora. O artista atua na Praça da Canção no dia 30 de maio

Em nota de imprensa enviada ao DIÁRIO AS BEIRAS, “Dillaz é um dos artistas mais autênticos da música portuguesa, conhecido pela sua capacidade de conectar gerações através das suas letras e energia em palco. A sua presença na Queima das Fitas de 2025 é motivo de grande entusiasmo e será, sem dúvida, um dos momentos altos do evento”, afirma a Comissão Organizadora.

Com início no panorama musical ainda na adolescência, Dillaz tornou-se uma referência incontornável, conquistando milhões de ouvintes com temas como “Mo Boy”, “Saudades” e “Reflexo”. A sua autenticidade e o seu olhar crítico sobre a realidade urbana fazem dele um artista único e profundamente respeitado no cenário nacional.