Diana Breda nomeada para organização internacional de promoção de cuidados em saúde

A administradora hospitalar da Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra, Diana Breda foi nomeada para o órgão de governação de uma organização internacional dedicada à promoção da prestação de cuidados de saúde integrados em todo o mundo.

“Estou no ‘board’ desta organização verdadeiramente internacional e isso é a primeira vez que um português atinge. Julgo que pode assumir relevância no atual contexto do nosso Serviço Nacional de Saúde, em que a integração de cuidados é um desafio prioritário e urgente, sendo fundamental para garantir a continuidade, qualidade e sustentabilidade dos serviços prestados aos cidadãos”, destacou Diana Breda, em declarações à agência Lusa.

A administradora hospitalar na Unidade de Saúde Local (ULS) de Coimbra, com mais de 20 anos de experiência em liderança na área da saúde, foi nomeada para o Board da International Foundation for Integrated Care (IFIC), uma organização internacional dedicada à promoção da prestação de cuidados de saúde integrados a nível global.

Diana Breda congratulou-se com a sua nomeação para um órgão que até então era constituído por cinco pessoas e que agora passa a oito, depois de ter sido recrutada, juntamente com mais duas pessoas.

Antes de chegar a esta nomeação, a título individual, decorreu um processo de recrutamento internacional, com várias fases e em que foi avaliado o seu percurso profissional.

“Numa primeira fase era a avaliação curricular, depois chegava-se à entrevista e depois ainda era necessário sermos apresentados ao ‘board’ de então, que só tinha cinco pessoas, para depois ser aceite”, informou.

Ao longo da sua carreira, em que também foi presidente do Hospital Arcebispo João Crisóstomo, em Cantanhede, desenvolveu uma série de projetos na área da integração de cuidados, entre eles o Hospital Amigo dos Mais Velhos, tendo sido nesse âmbito que conheceu a IFIC.

“Eles eram uma inspiração para mim, uma instituição em que toda a literatura que produziam era, para mim, uma grande inspiração e que me orientou muito neste trabalho prático que eu tive de fazer. Quando abriu a oportunidade, pensei candidatar-me, mas com expectativas limitadas, até pelo facto de nenhum português nunca lá ter chegado”, referiu.

A International Foundation for Integrated Care (IFIC) é uma referência internacional na promoção de modelos de cuidados integrados de saúde e apoio social, centrados nas necessidades reais das pessoas e comunidades.

Com presença em mais de 50 países, atua como uma plataforma de colaboração entre profissionais de saúde, investigadores, decisores políticos e cidadãos, promovendo a integração dos sistemas de saúde e social, com foco na continuidade assistencial, inovação organizacional e humanização dos cuidados.