Coimbra

Detidos quatro suspeitos de tráfico de droga em Coimbra

07 de abril de 2026 às 07 h45
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Suspeitos detidos por elementos da PSP têm entre 20 e 34 anos | Fotografia: Arquivo

Detenções foram efetuadas na quinta e sexta-feira passadas

A PSP deteve quatro homens em Coimbra, por suspeita de “tráfico de estupefacientes”, foi ontem anunciado.
Em nota de imprensa enviada ao DIÁRIO AS BEIRAS, a força de segurança revela que a primeira detenção foi na noite de quinta-feira, na rua Zona Industrial da Pedrulha e envolveu um homem de 29 anos. “Tinha na sua posse 101 doses de estupefacientes (MDMA, cocaína e haxixe)”, precisa o documento policial.
No decorrer de um patrulhamento junto a um estabelecimento de diversão noturna da zona, continua o comunicado, “a polícia detetou três indivíduos no interior de uma viatura com um comportamento suspeito e decidiu abordá-los”.

| Mais informação na edição de hoje/amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

Texto de:José Armando Torres

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