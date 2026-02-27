“A PSP de Coimbra, através da sua Esquadra de Investigação Criminal (EIC), intercetou quatro jovens e deteve dois deles, com idades compreendidas entre os 15 e os 17 anos, acusados de agressões violentas a outros jovens, não só em Coimbra, como também em outros locais do país”, anunciou hoje a força de segurança.

Leia a notícia completa na edição de amanhã (28/02/26) do DIÁRIO AS BEIRAS

Vídeo DB-Ana Catarina Ferreira