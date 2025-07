Detido suspeito de atear incêndio rural em Trancoso

Um homem foi detido na sexta-feira por suspeitas de ter ateado um fogo rural em Rio de Mel, Trancoso, acendendo dois pontos de ignição junto a uma estrada, anunciou hoje a Política Judiciária (PJ).

Em comunicado, o Departamento de Investigação Criminal da Guarda da Polícia Judiciária referiu que o detido, de 76 anos, é reformado e já foi presente a tribunal, ficando a aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva.

Junto à Estrada Nacional 226, o “suspeito, através de chama direta, utilizando como acelerante papeis, colocou dois focos de incêndio na berma da estrada, com o intuito de potenciar a propagação do fogo”, referem as autoridades.

“O incêndio não assumiu contornos de extrema gravidade em virtude da intervenção imediata de uma equipa helitransportada” da GNR e da ação dos Bombeiros Voluntários de Trancoso, refere a PJ.

Para a investigação e detenção do suspeito, a PJ contou com a colaboração do Núcleo de Proteção do Ambiente da GNR de Pinhel.

Confrontado pelas autoridades, o suspeito justificou a ação “com o facto de ter pernoitado no local e ter tido frio”, refere a PJ no comunicado.

O inquérito é titulado pelo Ministério Público da Guarda.