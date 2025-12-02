diario as beiras
Coimbra

Detido suspeito de agredir e injuriar a mulher em Coimbra

02 de dezembro de 2025 às 18 h09
0 comentário(s)
DR

Um homem, de 42 anos, foi detido no sábado, por suspeita de exercer violência física e verbal sobre a mulher, na presença dos filhos menores do casal, anunciou hoje a PSP.

Em comunicado enviado hoje à agência Lusa, a Polícia de Segurança Pública (PSP) refere que a intervenção policial ocorreu na sequência de um alerta para uma situação de agressão em contexto familiar.

“O suspeito estaria a exercer violência física e verbal sobre a vítima, uma mulher de 40 anos, na presença dos filhos menores do casal”, afirma a PSP na mesma nota.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (03/12/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

02 de dezembro

Greve geral: Pureza diz que pressões da ministra não vão demover trabalhadores
02 de dezembro

Colégio de São Boaventura na Rua da Sofia em Coimbra está à venda
02 de dezembro

Detido suspeito de agredir e injuriar a mulher em Coimbra
02 de dezembro

Apresentação do livro “As plantas na obra poética de Camões”, de Jorge Paiva em Coimbra

Coimbra

Coimbra
02 de dezembro às 18h27

Colégio de São Boaventura na Rua da Sofia em Coimbra está à venda

0 comentário(s)
Coimbra
02 de dezembro às 18h09

Detido suspeito de agredir e injuriar a mulher em Coimbra

0 comentário(s)
Coimbra
02 de dezembro às 18h03

Apresentação do livro “As plantas na obra poética de Camões”, de Jorge Paiva em Coimbra

0 comentário(s)