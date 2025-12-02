Um homem, de 42 anos, foi detido no sábado, por suspeita de exercer violência física e verbal sobre a mulher, na presença dos filhos menores do casal, anunciou hoje a PSP.

Em comunicado enviado hoje à agência Lusa, a Polícia de Segurança Pública (PSP) refere que a intervenção policial ocorreu na sequência de um alerta para uma situação de agressão em contexto familiar.

“O suspeito estaria a exercer violência física e verbal sobre a vítima, uma mulher de 40 anos, na presença dos filhos menores do casal”, afirma a PSP na mesma nota.

