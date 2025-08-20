Detida por suspeita de tráfico de droga em Coimbra

A PSP de Coimbra deteve uma mulher de 19 anos, por suspeita de tráfico de droga.

Em nota de imprensa enviada ao DIÁRIO AS BEIRAS, a força de segurança explica que a detenção foi efetuada no passado dia 14, pelas 16H30, na Travessa das Canivetas – em plena Baixa da cidade de Coimbra –, no âmbito de uma operação de visibilidade e prevenção de ilícitos.

“A detida tinha na sua posse oito doses individuais de cocaína e 12 de haxixe”, precisa o comunicado policial.

Pode ler a notícia completa na edição impressas e digital do dia 20/08/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS