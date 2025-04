Desvios de circulação na av. Emídio Navarro terminam amanhã

A avenida Emídio Navarro recupera amanhã a normal circulação de trânsito e as paragens definitivas dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) .

Depois de vários meses de obras naquela zona da Portagem, os desvios implementados durante a empreitada deixam de estar em vigor.

Em nota enviada aos órgãos de comunicação social, a empresa Metro Mondego esclareceu que apenas se vão manter algumas limitações pontuais, junto à antiga estação de comboios Coimbra A, onde continuam os trabalhos de integração urbana. Neste local, a circulação vai-se fazer apenas com uma via de circulação por sentido.

Na mesma nota é clarificado que as paragens dos SMTUC, localizadas nesta zona, vão ser igualmente reativadas, reforçando a normalização da circulação e o acesso ao transporte público.

