Despiste de veículo pesado na A1 causa um morto no concelho de Coimbra

Um homem morreu hoje na sequência de um despiste de um veículo pesado na A1, no concelho de Coimbra, informou o Comando Sub-regional de Coimbra.

De acordo com a mesma fonte, o despiste do camião ocorreu às 13:18, no sentido sul-norte, ao quilómetro 192,5 da A1.

No local do acidente encontram-se os Bombeiros Voluntários de Coimbra, Bombeiros Sapadores de Coimbra, Bombeiros Voluntários da Mealhada, Brisa, INEM e GNR.

Contactada pela agência Lusa, fonte da GNR de Coimbra indicou que a autoestrada se encontra cortada entre os nós Coimbra Sul e Coimbra Norte.