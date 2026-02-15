O desfile de carnaval na Mealhada, distrito de Aveiro, que tinha como rei o ator e apresentador João Baião, foi cancelado esta tarde devido ao mau tempo, anunciou a organização.

Numa mensagem nas redes sociais, minutos antes do início do corso, a Associação do Carnaval da Bairrada deu conta do cancelamento, mantendo a festa numa tenda a partir das 16:00 com as escolas de samba.

A organização adiantou que se mantêm as datas do desfile noturno de segunda-feira e da tarde de terça-feira, a partir das 14:30.

A Associação do Carnaval da Bairrada informou ainda que os espetadores podem devolver os bilhetes ou guardar para um dos outros dois dias.

