Nacional

Desemprego baixa para 5,7% em novembro e toca mínimo de 23 anos

07 de janeiro de 2026 às 12 h31
0 comentário(s)
DR

A taxa de desemprego baixou para 5,7% em novembro de 2025, menos 0,1 pontos percentuais do que em outubro e 0,9 pontos percentuais abaixo de novembro de 2024, segundo a estimativa provisória divulgada hoje pelo INE.

Segundo as Estimativas Mensais de Emprego e Desemprego hoje publicadas, a taxa de desemprego, estimada em 5,7%, alcançou o valor mais baixo desde fevereiro de 2002 (5,6%).

O INE reviu em baixa a taxa de desemprego do mês de outubro de 2025, dos inicialmente estimados 5,9% para 5,8%, valor inferior em 0,2 pontos percentuais ao de setembro de 2025, em 0,1 pontos percentuais ao de julho do mesmo ano e em 0,8 pontos percentuais ao de outubro de 2024.

Com a melhoria no mercado de trabalho, a população desempregada recuou de 327,8 mil em outubro para 318,8 mil em novembro, o que representa uma diminuição face aos três períodos de comparação: mês anterior (9,0 mil; 2,7%), três meses antes (17,8 mil; 5,3%) e mesmo mês de 2024 (41,1 mil; 11,4%).

Autoria de:

Agência Lusa

