Os 14 desalojados de um edifício da Baixa de Coimbra afetado no sábado à noite pela derrocada de um imóvel devoluto vão continuar realojados e só hoje saberão quando podem regressar, disse a presidente da Câmara, Ana Abrunhosa.

A autarca, que falou aos jornalistas no seguimento de uma visita técnica ao edifício afetado, referiu que as famílias desalojadas vão poder ir aos seus apartamentos buscar os seus pertences.

“Vão acompanhadas para poderem retirar roupa e víveres para as suas refeições, pois há também a preocupação que as pessoas fiquem em espaços onde possam cozinhar”, salientou.

