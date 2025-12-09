diario as beiras
Coimbra

Desalojados de edifício da Baixa de Coimbra mantêm-se em alojamento provisório

09 de dezembro de 2025 às 13 h13
0 comentário(s)
DB/Ana Catarina Ferreira

Os 14 desalojados de um edifício da Baixa de Coimbra afetado no sábado à noite pela derrocada de um imóvel devoluto vão continuar realojados e só hoje saberão quando podem regressar, disse a presidente da Câmara, Ana Abrunhosa.

A autarca, que falou aos jornalistas no seguimento de uma visita técnica ao edifício afetado, referiu que as famílias desalojadas vão poder ir aos seus apartamentos buscar os seus pertences.

“Vão acompanhadas para poderem retirar roupa e víveres para as suas refeições, pois há também a preocupação que as pessoas fiquem em espaços onde possam cozinhar”, salientou.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (10/12/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

09 de dezembro

Penelense Léo Teixeira, do Felgueiras, recebe alta após queimaduras e deixa hospital
09 de dezembro

Cantanhede converte antiga escola primária em jardim de infância
09 de dezembro

PGR espera que averiguação à Spinumviva fique pronta até às férias judiciais de Natal
09 de dezembro

Desalojados de edifício da Baixa de Coimbra mantêm-se em alojamento provisório

Coimbra

Coimbra
09 de dezembro às 13h13

Desalojados de edifício da Baixa de Coimbra mantêm-se em alojamento provisório

0 comentário(s)
Coimbra
09 de dezembro às 12h06

Investigação liderada pela UC reúne novos dados sobre morte celular em doença neurodegenerativa

0 comentário(s)
CoimbraRegião Centro
09 de dezembro às 11h50

Coimbra: Investigadores do Instituto Superior Miguel Torga dizem que assistentes sociais hospitalares enfrentam burocracia e falta de recursos

0 comentário(s)