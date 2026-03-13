diario as beiras
Coimbra

Demissões e críticas de antigos dirigentes colocam Distrital do Chega sob pressão

13 de março de 2026 às 08 h00
0 comentário(s)
Fotografia: Facebook Paulo Seco

Cinco dos nove membros do Conselho Político da Distrital do Chega em Coimbra já se demitiram. Três antigos dirigentes do partido denunciaram, separadamente, procedimentos pouco claros

As críticas internas e as várias demissões levaram a que dois dos principais órgãos sociais da Distrital do Chega de Coimbra estejam atualmente em gestão. Segundo o deputado da Assembleia da República e líder da Distrital, Paulo Seco, nesta fase, apenas quatro dos nove membros do Conselho Político Distrital se mantêm em funções, tendo os restantes cinco pedido a demissão.

Mais recentemente, também a Mesa da Assembleia Distrital do partido está em gestão após a demissão do presidente Augusto Miranda. Já no Conselho de Jurisdição um dos três membros também já abandonou o cargo.

Estas demissões são o culminar de um rol de críticas internas que a Distrital do partido, liderada por Paulo Seco, tem sofrido nos últimos meses. Ao DIÁRIO AS BEIRAS, três antigos dirigentes e militantes do Chega em Coimbra relataram, separadamente, procedimentos pouco transparentes dentro do partido. O retrato interno aponta para falta de transparência, ameaças de violência física em reuniões internas e ausência de democracia.

Paulo Seco, por seu turno, refuta todas as críticas, defendendo-se com o longo período em que já está em funções em representação do partido.
“Acha que se eu fosse dessa forma que me pintam eu estava na política desde 2019 e me mantinha em funções com a autorização do André Ventura? Acha que o doutor André Ventura queria ter alguém numa estrutura local que vesse a criar problemas?”, questionou ironicamente.

| Pode ler a reportagem na integra na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

António Cerca Martins

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

13 de março

Município vai reabilitar parque escolar do concelho
13 de março

Município de Mira promove gastronomia com produtos locais
13 de março

“Volta a Cantanhede vai ser referência nacional”, diz vereador
13 de março

Vasco Vaz não desiste da Gestão Desportiva

Coimbra

Coimbra
13 de março às 08h15

Homem furta caixa de gorjetas do Café Samambaia

0 comentário(s)
Coimbra
13 de março às 08h00

Demissões e críticas de antigos dirigentes colocam Distrital do Chega sob pressão

0 comentário(s)
Coimbra
13 de março às 07h10

Alunos da Escola Superior de Enfermagem foram de Erasmus sem bolsa paga

0 comentário(s)