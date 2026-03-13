Cinco dos nove membros do Conselho Político da Distrital do Chega em Coimbra já se demitiram. Três antigos dirigentes do partido denunciaram, separadamente, procedimentos pouco claros

As críticas internas e as várias demissões levaram a que dois dos principais órgãos sociais da Distrital do Chega de Coimbra estejam atualmente em gestão. Segundo o deputado da Assembleia da República e líder da Distrital, Paulo Seco, nesta fase, apenas quatro dos nove membros do Conselho Político Distrital se mantêm em funções, tendo os restantes cinco pedido a demissão.

Mais recentemente, também a Mesa da Assembleia Distrital do partido está em gestão após a demissão do presidente Augusto Miranda. Já no Conselho de Jurisdição um dos três membros também já abandonou o cargo.

Estas demissões são o culminar de um rol de críticas internas que a Distrital do partido, liderada por Paulo Seco, tem sofrido nos últimos meses. Ao DIÁRIO AS BEIRAS, três antigos dirigentes e militantes do Chega em Coimbra relataram, separadamente, procedimentos pouco transparentes dentro do partido. O retrato interno aponta para falta de transparência, ameaças de violência física em reuniões internas e ausência de democracia.

Paulo Seco, por seu turno, refuta todas as críticas, defendendo-se com o longo período em que já está em funções em representação do partido.

“Acha que se eu fosse dessa forma que me pintam eu estava na política desde 2019 e me mantinha em funções com a autorização do André Ventura? Acha que o doutor André Ventura queria ter alguém numa estrutura local que vesse a criar problemas?”, questionou ironicamente.

