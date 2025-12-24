A deliberação sobre o concurso para programador do Convento São Francisco deverá ser tomada no primeiro trimestre de 2026, afirmou a vereadora da Cultura da câmara de Coimbra. O concurso para programador e diretor artístico do equipamento foi lançado em março deste ano, pela mão do anterior executivo, para um prazo de três anos e um preço base de 108 mil euros.

Em declarações à Lusa, a vereadora Margarida Mendes Silva, afirmou que os peritos associados ao concurso já se pronunciaram sobre os candidatos ao cargo de programador.

“O júri vai reunir-se e vai propor uma orientação, que pode ou não ser seguida”, disse, acreditando que essa reunião ainda possa acontecer neste mês.

