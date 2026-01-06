diario as beiras
Daniel Sanches Fernandes anunciado como diretor da AIBILI

06 de janeiro de 2026 às 17 h11
A Associação para Investigação Biomédica e Inovação em Luz e Imagem (AIBILI), sediada em Coimbra, anunciou hoje a nomeação de Daniel Sanches Fernandes como novo diretor executivo, sucedendo a Cecília Martinho.

Em comunicado, aquela entidade salientou que Daniel Sanches Fernandes – que tem mais de 20 anos de experiência em investigação e desenvolvimento na área da saúde, gestão de projetos e transferência de tecnologia – traz uma sólida experiência e uma visão clara para fortalecer ainda mais o papel da AIBILI na investigação clínica e translacional”.

“É com enorme entusiasmo que assumo este desafio focado em dar continuidade ao excelente legado da instituição e em acelerar a transformação da investigação científica em inovações práticas que melhorem a saúde e o bem-estar das pessoas” afirmou o novo diretor, citado na mesma nota.

Agência Lusa

