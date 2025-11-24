A Critical Software e a Airbus criaram o projeto ‘Critical FlyTech’, que tem por objetivo desenvolver software embebido e serviços para aplicações aeroespaciais para a Airbus e suas subsidiárias.

“Esta joint venture será detida em 51% pela Airbus e em 49% pela Critical Software”, informaram hoje as empresas.

Em comunicado enviado à agência Lusa, é explicado que esta parceria reforça o investimento da Airbus em Portugal, “combinando a sua grande experiência aeroespacial com a competência comprovada da Critical Software em engenharia de software embebido com segurança crítica”.

