diario as beiras
Coimbra

Critical Software e Airbus desenvolvem aplicações aeroespaciais

24 de novembro às 15 h26
0 comentário(s)
Fotografia: Critical Software

A Critical Software e a Airbus criaram o projeto ‘Critical FlyTech’, que tem por objetivo desenvolver software embebido e serviços para aplicações aeroespaciais para a Airbus e suas subsidiárias.

“Esta joint venture será detida em 51% pela Airbus e em 49% pela Critical Software”, informaram hoje as empresas.

Em comunicado enviado à agência Lusa, é explicado que esta parceria reforça o investimento da Airbus em Portugal, “combinando a sua grande experiência aeroespacial com a competência comprovada da Critical Software em engenharia de software embebido com segurança crítica”.

| Pode ler a notícia de integra na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

24 de novembro

Fernando Dias reivindica vitória nas presidenciais na Guiné-Bissau
24 de novembro

Góis controla espécies invasoras numa área florestal de 25,3 hectares
24 de novembro

Costa anuncia "progressos significativos" nas negociações pela paz na Ucrânia
24 de novembro

Chega vota contra proposta na votação final global do Orçamento do Estado

Coimbra

Coimbra
24 de novembro às 15h31

Luísa Ducla Soares dá nome a prémio de literatura infantojuvenil lusófona

0 comentário(s)
Coimbra
24 de novembro às 15h26

Critical Software e Airbus desenvolvem aplicações aeroespaciais

0 comentário(s)
Coimbra
24 de novembro às 15h20

Espetáculo da APPACDM de Coimbra com 40 participantes assinala 500 anos de Camões

0 comentário(s)