Critical Software desenvolve telemetria para foguetão Ariane 6

A Critical Software, empresa que tem sede em Coimbra, vai contribuir para o regresso da “autonomia estratégia de acesso ao espaço” da Europa.

O Ariane 6, lançador europeu cujo software de telemetria foi desenvolvido pela Critical Software, vai ser lançado no próximo dia 9 de julho. “Este primeiro lançamento do Ariane 6 servirá como demonstração da sua versatilidade, colocando em órbita, entre outros, o ISTSat-1, o CubeSat do Instituto Superior Técnico, que se destaca como o primeiro satélite universitário totalmente desenvolvido e fabricado em Portugal, e o demonstrador Nyx Bikini, precursor do veículo de transporte para a Estação Espacial Internacional”, revela comunicação da Critical Software.

