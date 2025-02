CPCJ recebeu 758 comunicações de crianças em perigo em 2024

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Coimbra recebeu, até ao 3.º semestre de 2024, 758 comunicações de perigo, a maioria por negligência e exposição a situações de violência doméstica.

Os dados fazem parte do Diagnóstico Social – 2024 da Rede Social de Coimbra que vai ser apresentado na reunião do executivo da próxima segunda-feira.

De acordo com informação da CPCJ de Coimbra (relatada no documento a que o DIÁRIO AS BEIRAS teve acesso), as situações de perigo mais comunicadas à CPCJ, até ao 3.º semestre de 2024, estiveram relacionadas com “exposição a comportamentos que podem afetar o bem-estar e saudável desenvolvimento da criança ou jovem (casos de violência doméstica), com 140 comunicações; ou comportamentos de perigo na infância e juventude, com 173 processos.

