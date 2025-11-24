diario as beiras
Nacional

Costa anuncia “progressos significativos” nas negociações pela paz na Ucrânia

24 de novembro às 15 h41
O presidente do Conselho europeu anunciou hoje “progressos significativos” nas negociações sobre um plano de paz para a Ucrânia e sublinhou que decisões como sanções, alargamento e congelamento de ativos têm de passar pela União Europeia.

“A reunião de ontem, [domingo] em Genebra, entre os Estados Unidos, Ucrânia, instituições da União Europeia (UE) e seus representantes,ficou marcada por progressos significativos”, disse o português António Costa, em Luanda.

“Os Estados Unidos e a Ucrânia informaram-nos que as discussões foram construtivas e que foram alcançados progressos em diversos assuntos. Saudamos este passo em frente e, apesar de alguns assuntos terem de ser resolvidos, a direção é positiva”, acrescentou, após uma reunião informal do Conselho Europeu, que serviu também para reafirmar o apoio europeu à Ucrânia, face à invasão russa.

Agência Lusa

