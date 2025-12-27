A Câmara Municipal de Coimbra promove hoje, sábado, a partir das 14H30, um cortejo etnográfico dedicado aos cantares natalícios, na Baixa da cidade, com a participação de oito grupos folclóricos e etnográficos do concelho.

Integrada no programa Coimbra Natal 2025, a atividade percorre o eixo pedonal entre o Largo da Portagem e a Praça 8 de Maio e, no final do desfile, cada grupo apresentará peças do respetivo repertório natalício, na Praça 8 de Maio (ou no Átrio dos Paços do Concelho, a depender das condições meteorológicas). O momento final será marcado por uma interpretação conjunta de um tema natalício, reunindo todos os participantes.