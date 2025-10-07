Um homem foi encontrado e resgatado do rio Mondego, junto à antiga estação ferroviária Coimbra A, hoje, ao final da tarde.

A vítima foi encaminhada para o Hospital da Universidade de Coimbra já com sinais vitais.

O alerta para os profissionais foi dado às 17H30, tendo estado no local, 22 operacionais dos Bombeiros Sapadores e Voluntários de Coimbra e ainda da Polícia de Segurança Pública (PSP).

| Notícia atualizada às 18H24