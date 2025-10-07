diario as beiras
Coimbra

Homem foi resgatado do rio Mondego pelos Bombeiros Sapadores

07 de outubro às 18 h09
0 comentário(s)
Fotografia: DR

Um homem foi encontrado e resgatado do rio Mondego, junto à antiga estação ferroviária Coimbra A, hoje, ao final da tarde.

A vítima foi encaminhada para o Hospital da Universidade de Coimbra já com sinais vitais.

O alerta para os profissionais foi dado às 17H30, tendo estado no local, 22 operacionais dos Bombeiros Sapadores e Voluntários de Coimbra e ainda da Polícia de Segurança Pública (PSP).

| Notícia atualizada às 18H24

Autoria de:

redação Diário as Beiras

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

07 de outubro

Hamas quer garantias de Trump e mediadores sobre retirada israelita em Gaza
07 de outubro

EUA deram 18,6 mil milhões de euros em ajuda militar a Israel desde início da guerra em Gaza
07 de outubro

Portugal recebe mais 351 estudantes moçambicanos no ensino superior este ano
07 de outubro

Lagarde realça importância de euro tornar-se uma moeda mundial

Coimbra

Coimbra
07 de outubro às 18h09

Homem foi resgatado do rio Mondego pelos Bombeiros Sapadores

0 comentário(s)
Coimbra
07 de outubro às 17h01

Coligação Juntos Somos Coimbra diz que educação é uma das suas paixões

0 comentário(s)
Coimbra
07 de outubro às 16h53

Mostra Galiza quer unir comunidades CPLP em Coimbra através da arte

0 comentário(s)