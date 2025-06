Corpo de mulher que estava desaparecida há duas semanas encontrado pela PJ em Mortágua

O corpo da mulher de Oliveira do Bairro, que se encontrava desaparecida há cerca de duas semanas, foi localizado na zona de Mortágua, informou hoje fonte da Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ explicou que “no seguimento de intensas e ininterruptas buscas” foi localizado, ao final do dia de domingo, um corpo na zona de Mortágua, “indiciando tratar-se de uma mulher desaparecida em Oliveira do Bairro, desde o passado dia 18 de maio”.

“A PJ prossegue agora no sentido de identificar a identidade da vítima, bem como o autor do homicídio”, acrescentou.

Há cerca de duas semanas, a GNR de Aveiro tinha confirmado à agência Lusa que um homem com cerca de 50 anos e uma mulher com cerca de 70, do concelho de Oliveira do Bairro, encontravam-se desaparecidos desde o dia 19 de maio.

De acordo com a mesma fonte, no dia 19 de maio foi dado o alerta para o desaparecimento da mulher, residente no concelho de Oliveira do Bairro, distrito de Aveiro.

“Na sequência dessa situação e de algumas diligências, apurou-se que ela poderia estar com um senhor que também não conseguimos localizar. O caso acabou por passar para a alçada da Polícia Judiciária”, esclareceu.

Devido ao desaparecimento deste homem, que vivia com a mãe, “esta teve de ser colocada numa IPSS [instituição particular de solidariedade social]”.

A GNR de Aveiro disse também que, durante a madrugada do dia 23 de maio, deflagrou um incêndio num anexo da habitação do homem de 50 anos.

“Houve um incêndio numa espécie de armazém, anexo à casa, onde existia lenha e alguns equipamentos agrícolas”, referiu.