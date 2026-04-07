Convento São Francisco registou 428 mil espetadores em dez anos

O Convento São Francisco, inaugurado em Coimbra em abril de 2016, recebeu 428 mil espetadores em eventos culturais em dez anos de atividade, número próximo do público registado em congressos.

De acordo com dados enviados à agência Lusa pela Câmara de Coimbra, o Convento São Francisco (CSF), que custou cerca de 42 milhões de euros, registou em 2025 o seu melhor ano, com 87.769 espetadores em eventos culturais, quase três vezes mais do que no seu ano de arranque (29.324) e o salto anual mais significativo durante a sua primeira década de existência – um aumento de 51% face a 2024 (58.340).

Com a exceção de 2018, 2019 e dos anos de pandemia de covid-19 (2020 e 2021), o CSF teve sempre uma trajetória de crescimento de público em eventos culturais, que, mesmo assim, ainda está abaixo do público registado em congressos e eventos corporativos, que se situa em 441.679 pessoas em dez anos – valores que aumentaram de forma significativa a partir de 2023.

Também o número de eventos culturais realizados por ano aumentou de 98 no seu ano inaugural para 306 em 2025, num total de 1.720 espetáculos realizados (uma média de 249 pessoas por evento), segundo os dados enviados pelo município.

No ano passado, também foi registado o maior número de eventos corporativos e congressos (176), com um total de 1.050 em dez anos.

Juntando os públicos das duas funções que o CSF assume, em dez anos registaram-se cerca de 870 mil pessoas.

“A leitura global dos dados evidencia uma trajetória de crescimento sustentado do Convento São Francisco desde a sua reabertura”, salientou fonte oficial da Câmara de Coimbra, sublinhando a “retoma muito expressiva a partir de 2022, consolidando-se depois um crescimento contínuo em 2023, 2024 e 2025”.

Para a Câmara de Coimbra, os dados divulgados demonstram “sobretudo a consolidação do Convento São Francisco como infraestrutura cultural e de congressos de referência, evidenciando uma utilização cada vez mais intensiva e equilibrada entre programação cultural e atividade de congressos, com crescente capacidade de atração de públicos e diversificação de programação”.

Em dez anos, o Convento São Francisco nunca teve um diretor ou equipa de direção artística escolhida por concurso público, com executivos do PS e de uma coligação liderada pelo PSD a optar por nomeações dentro do município ou por ajuste direto.

O anterior executivo, liderado por José Manuel Silva, após várias escolhas de direção que duraram pouco tempo, decidiu lançar em 2025 um concurso público para o programador artístico daquele espaço.

No entanto, já depois do relatório final do júri propor a escolha do antigo diretor do Teatro Oficina de Guimarães, Mickael de Oliveira, o atual executivo, liderado pela coligação Avançar Coimbra (PS/Livre/PAN), anulou o concurso, alegando falta de recursos financeiros.

Ao mesmo tempo que celebra dez anos, foi tornado público que o Convento São Francisco sofreu um corte de mais de dois terços no orçamento para programação para este ano, passando de cerca de 600 mil euros para 183 mil euros.