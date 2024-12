Contas certas na Águas de Coimbra dão folga para não subir os preços

O consumo de água em Coimbra não vai subir em 2025. A Empresa Municipal Águas de Coimbra submete à aprovação do Executivo Municipal, em reunião a realizar hoje, a proposta de manter inalterado o tarifário a aplicar em 2025.

“Após o esforço de atualização das tarifas, em 2024, para garantir a sustentabilidade financeira e o princípio geral do utilizador-pagador e poluidor-pagador (princípio basilar da política ambiental da União Europeia), o conselho de administração da Águas de Coimbra decidiu não proceder a qualquer aumento do tarifário para 2025”, poe ler-se numa nota tornada pública no final da passada semana.

A administração confirma que “os acertos tarifários já concretizados permitem à empresa municipal chegar ao final deste ano numa situação financeira mais robusta e sustentável”, com “inversão do passivo financeiro registado em 2021”. Esta proposta de manutenção do tarifário tem em consideração o cumprimento das recomendações da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR).