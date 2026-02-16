Os trabalhos de consolidação do aterro sob o viaduto da Autoestrada 1 (A1) – que abateu devido ao rebentamento do dique do rio Mondego – estão concluídos e prevê-se que, ainda esta semana, comece a reconstrução da plataforma, informou a Brisa. Em comunicado, a Brisa Concessão Rodoviária (BCR) anunciou que “quatro dias depois do rebentamento do dique do Mondego, que levou à erosão do encontro norte com o Viaduto C, e subsequente abatimento da plataforma da A1 ao quilómetro 191 [na zona de Coimbra], estão concluídos os trabalhos de consolidação (enrocamento) do aterro”.

“Nos próximos dois dias prevê-se a conclusão da estabilização da laje de transição, no sentido Sul-Norte, sendo previsível que as obras de reconstrução da plataforma se iniciem ainda esta semana”, acrescentou a empresa.

Segundo a Brisa, no total, foram utilizadas “mais de nove mil toneladas de material pétreo para impedir a erosão do aterro e proteger a área afetada, servindo de base aos trabalhos de reconstrução da plataforma, no sentido Norte-Sul da Autoestrada 1, entre os nós de Coimbra Sul e Coimbra Norte”. No terreno, ao longo dos últimos dias, estiveram “mais de 70 trabalhadores e técnicos, foram mobilizados mais de 50 meios – entre equipamento técnico e transporte –, e 35 camiões percorreram mais de 80 mil quilómetros para transporte” dos materiais da primeira fase da obra.

Em paralelo, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) já iniciou os trabalhos “para o fecho provisório da zona onde rompeu o dique, obra que está a decorrer sob o viaduto C”. A empresa adiantou ainda que, nos próximos dias, será “finalizada a solução técnica para a reparação definitiva da via, sendo previsível que esses trabalhos se iniciem ainda esta semana”. Os trabalhos estão a ser acompanhados por equipas técnicas do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) e do Ministério das Infraestruturas e Habitação.