Conjunto de obras do Politécnico de Coimbra ronda os 25 milhões de euros

O presidente do Instituto Politécnico de Coimbra, Jorge Conde, revelou hoje que o conjunto de obras da instituição que se encontram no terreno ou que deverão arrancar em breve representa um investimento de cerca de 25 milhões de euros.

De acordo com o presidente do Politécnico de Coimbra, está em curso, de forma faseada, a requalificação de todas as residências de estudantes na cidade de Coimbra.

“Temos seis edifícios de residências em Coimbra que estão todos a ser renovados e que nós contamos que estejam prontos em junho do próximo ano. Eles estão a ser feitos faseadamente, mas o último estará pronto em junho do próximo ano”, referiu.

À margem da cerimónia de assinatura do auto de consignação da futura residência de estudantes da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Politécnico de Coimbra, que irá nascer no centro de Oliveira do Hospital e criar 98 camas, Jorge Conde informou que esperam lançar brevemente a nova residência de estudantes em Coimbra.

“Estamos a aguardar a autorização do senhor ministro para podermos lançar a nova residência de Coimbra, que é uma residência de 400 camas e cujo valor necessita da autorização ministerial. Queremos acreditar que pode acontecer nos próximos dias e que, a muito curto prazo, estaremos a fazer em Coimbra o que estamos a fazer hoje em Oliveira do Hospital”, acrescentou.

Com o investimento em residências de estudantes, o Politécnico de Coimbra, que conta atualmente com cerca de 360 camas, passará a ter capacidade para alojar 860 estudantes.

Em curso está também “um conjunto muito grande de obras”, nomeadamente “projetos de eficiência energética, fundo ambiental e melhoria das acessibilidades aos edifícios”.

“Temos, de alguma forma, tentado que todos os concursos que nos permitem angariar financiamento para fazer melhorias para os nossos estudantes estejam a acontecer. Há, de facto, um investimento muito grande, sem querer errar muito nos números, será na casa dos 25 milhões de euros”, concluiu.