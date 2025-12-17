Os Belle Chase Hotel vão começar em janeiro a trabalhar num novo álbum, sucessor de “Fossanova” (1998) e “La Toilette Des Étoiles” (2000), disse à Lusa o vocalista JP Simões.

“Tem data para começarmos a trabalhar. Vamos começar a trabalhar em janeiro”, referiu o músico, quando questionado pela Lusa sobre a data de edição daquele que será o terceiro álbum dos Belle Chase Hotel.

JP Simões contou que a hipótese da criação de um novo álbum surgiu na sequência de pedidos de um regresso da banda ao ativo.

“Muitas das pessoas que trabalharam connosco queriam fazer aqueles ‘come backs’ [regressos, em português], ‘700 anos do primeiro disco, 900 anos do segundo’. Mas se é para fazer isso, vamos fazer um disco. Pode não ter o impacto dos primeiros, porque éramos outros, eram outros tempos. Mas se é para fazer qualquer coisa, vamos fazer um disco. E seja o que deus quiser”, referiu.

Embora o álbum só comece a ser preparado em janeiro, “é evidente que toda a gente vai sempre trabalhando”.

“Temos muitas músicas em carteira, e vamos ver se conseguimos a partir daí fazer um terceiro disco de Belle Chase Hotel”, disse.

Os elementos do grupo irão empenhar-se “para que seja uma coisa interessante”, mas JP Simões não consegue “sequer imaginar o que será”.

“Eventualmente acho que vamos tentar não fazer de conta que temos a mesma idade que tínhamos ou que o mundo está como estava. Ou seja, não vamos procurar nenhuma identidade forjada pelos outros discos. Talvez tentar procurar o que é que podemos fazer agora com o que já sabemos e o que é que poderá ser”, afirmou.

Os Belle Chase Hotel assinalaram em janeiro do ano passado os 25 anos de “Fossanova”, com um concerto em Coimbra, cidade onde a banda se formou em 1995.

O concerto serviu também para assinalar um reencontro efetivo do grupo. Em 2022, tinha havido um reencontro promovido pela editora conimbricense Lux Records, que editou nesse ano uma música inédita dos Belle Chase Hotel, em formato ‘single’, antevendo-se, já na altura, a possibilidade de o grupo voltar a estúdio para criar o sucessor de “La Toilette des Étoiles”.

Nessa altura, da formação original, mantinham-se JP Simões, Pedro Renato, Raquel Ralha, Antoine Pimentel, Sérgio Costa e Luís Pedro Madeira.

O baixista e cofundador da banda, João Baptista, morreu em 2020, sendo substituído por Miguel Duarte.

Numa publicação partilhada em fevereiro deste ano na página oficial da banda nas redes sociais lê-se que “neste momento, os hóspedes do Belle Chase Hotel são: Antoine Pimentel, Pedro Renato, JP Simões, Luis Pedro Madeira, Miguel Duarte e Miguel Cordeiro”.

Nessa altura, a banda editou o single “Towards the Sun”, pela Lux Records, uma das primeiras canções do grupo, que tinha sido gravada em maquete em 1997, mas nunca editada.