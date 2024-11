Conimbricense brilha na televisão e na rádio

Nasceu e viveu, até aos 19 anos, em Carvalhais de Cima, na freguesia de Assafarge, em Coimbra. Atualmente concilia a sua vida entre a rádio, o empreendorismo e mais recentemente, a televisão. Maria Petronilho tem apenas 23 anos mas já conta com algum “currículo” e dá cartas no entretenimento.

Desde o dia 17 de novembro, a jovem é os “olhos” e os “ouvidos” do público no The Voice Portugal.

Depois de, no mês passado, ter sido a escolhida num casting que contou com mais de 600 candidatos, para ser a nova apresentadora digital do programa, fez a “estreia” em televisão, na primeira noite da fase das batalhas.

Em conversa com o DIÁRIO AS BEIRAS, Maria Petronilho afirmou que “desde os 19 anos que vai a castings, mas muitas vezes não tinha resposta ou não era selecionada”. Desta vez, a sorte mudou.

“Ainda é tudo muito irreal para mim. Quando me ligaram, perguntei se era a sério, porque não estava a acreditar, principalmente depois de ter ouvido tantos nãos em outras situações”, concluiu.

Nas suas novas funções, é responsável por todo o conteúdo relativo ao programa para as redes sociais. Está também nos bastidores a falar com os concorrentes ou convidados antes e após as suas atuações.

Quanto à sua estreia, “correu tudo bem, mas estava bastante nervosa. Esta é uma grande oportunidade para crescer, numa experiência incrível, e só pretendo aproveitar ao máximo todos os momentos e entregar a minha melhor versão ao público que nos escolhe acompanhar”, acrescentou.

Porém o seu caminho não passava pela comunicação. Segundo a jovem conimbricense, “quando estava no 10.º ano, na Escola Infanta Dona Maria, tinha escolhido a área das ciências, pois queria ser médica cardiologista”. No entanto, uma professora “influenciou-a” a mudar de área, dizendo que “ciências não seria para ela”, algo que acabou por fazer no ano seguinte, tendo terminado o secundário na área da Humanidades.

“Brincadeira” tornou-se algo sério

No entanto, Maria Petronilho voltou ao “ponto de partida” quando rumou a Lisboa “Quando fui tirar a minha licenciatura, aos 19 anos, em Comunicação Social, na Universidade Católica, ganhei o gosto por comunicar, em estar em frente às câmaras, cativando mais a parte do entretenimento”, confessou.

Em outubro de 2023, teve a oportunidade de estagiar na estação nacional da rádio Mega Hits. Começou por ser produtora do programa da tarde, mas após uns meses, foi convidada para ter formação como locutora, tendo realizado algumas emissões.

“Em fevereiro, surgiu-me o convite de ficar, em definitivo, na Mega, algo que me deixou muito feliz”, sublinhou. Atualmente, é locutora na estação local de Sintra, estando presente ao fim de semana, na estação nacional.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 25/11/2024 do DIÁRIO AS BEIRAS