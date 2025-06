Congresso Luso-Brasileiro de Auditores Fiscais na Universidade de Coimbra entre segunda e quarta-feira

O 9.º Congresso Luso-Brasileiro de Auditores Fiscais, dedicado ao tema “Um sistema fiscal global e inclusivo, promotor de justiça social e do crescimento económico sustentável”, vai decorrer na Universidade de Coimbra (UC) entre segunda e quarta-feira.

“O evento científico”, no auditório da Reitoria da Universidade, “vai reunir cerca de 400 participantes, entre especialistas, investigadores e profissionais, para debater os desafios e as perspetivas da administração tributária no cenário global”, afirma uma nota da UC, enviada à agência Lusa.

“Contando com diversas atividades, de forma a promover a troca de experiências e de conhecimentos entre auditores fiscais, inspetores tributários e aduaneiros, académicos, profissionais do setor privado e estudantes”, o congresso deter-se-á em questões como “transformação digital, alterações climáticas, criminalidade económica transnacional ou combate às desigualdades sociais, com o objetivo de destacar a relação destas questões com a tributação, a regulação e a fiscalização”.

A sessão de abertura, agendada para as 15:00 de segunda-feira, contará com intervenções designadamente do vice-reitor da UC João Nuno Calvão da Silva, do presidente da Câmara de Coimbra, José Manuel Silva, diretora-geral da Autoridade Tributária, Helena Alves Borges, e dos presidentes do Fórum de Integração Brasil Europa, Vitalino Canas, e da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, Mauro Silva.