Condomínio onde o ITAP se quer instalar interpôs providência cautelar

Já deu entrada em tribunal a providência cautelar apresentada pela administração do condomínio do prédio de 12 andares – contabilizados a partir da rua Carlos Oliveira – onde a escola profissional ITAP se pretende instalar a 1 de setembro, na zona do Bairro Norton de Matos, em Coimbra.

A advogada dos moradores, Sara Antunes, disse ontem ao DIÁRIO AS BEIRAS que a providência cautelar (cujos prazos são de natureza urgente), pretende “reverter a situação criada no local”, referindo-se às obras de adaptação do piso de escritórios onde a escola se deverá instalar. O ITAP – Instituto Técnico Artístico e Profissional de Coimbra – tem que abandonar as atuais instalações, na zona da Casa Branca, até 1 de setembro, porque vai avançar a construção de uma nova urbanização.

Notícia completa nas edições impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS assinaturas@asbeiras.pt